جاء في منهج الصف الرابع الابتدائي.. ما هو النورس؟

«طائر النورس» من الطيور المائية التي تفضل العيش بمستعمرات والذهاب إلى السواحل شتاء في أسراب، حيث كشف كتاب اللغة العربية لطلاب الصف الرابع الابتدائي عن كل التفاصيل الخاصة بالنوارس وصفاتها، ومدى اختلافها عن الطيور الأخرى.

يوضح كتاب اللغة العربية، والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الطيور المائية لها صفات محددة تساعدها على السباحة والغوص تحت الماء، وتعيش هذه الطيور في مجموعات كبيرة، وذلك يعينها على حماية نفسها من الحيوانات المفترسة، وتعد النوارس من أكثر عائلات الطيور انتشاراً في العالم.

ويضيف الكتاب: «النوارس من الطيور المائية التي تفضل العيش بمستعمرات والذهاب إلى السواحل شتاء في أسراب والنورس طائر له جناحان كبيران، ورأس ومنقار كبيران وعنقه قصيرة، ولدى النوارس أجسام قوية وأقدام مستوية ولها أجنحة رشيقة وأوصاتها صاخبة».

النورس من الطيور الذكية

كما تُعد النورس من الطيور الذكية ومن تصرفاته التي تنم عن هذا الذكاء تربيت التربية بأقدامه كي يخدع الديدان الموجودة فيها بأن المطر يهطل فتخرج ليلتقطها هو ويأكلها، بحسب ما جاء في الكتاب، موضحاً أن النورس يتغذى على الأسماك والديدان والحشرات الموجودة بالحبيرات.

يؤكد كتاب اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، أن النورس له طريقة عجيبة في صيد الأسماك، حيث يطير فوق الماء، وله قدرة على رؤية السمك تحت الماء فينزل ليصيده بمنقاره الطيول، ثم يعاود الطيران، كما أنه يتتبع مراكب الصيد ليأكل بقايا السمك.

ونوه الكتاب بأن: «العلماء اكتشفوا أن للنورس عدة أساليب للتواصل من خلال حركات بجسمه أو التحليق بأسلوب محدد، ولديه بنية مجتمعية قوية تعمل بفاعلية ضد الحيوانات المفترسة».

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تطوير مناهج الصف الرابع الابتدائي، موضحاً أنها تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.