تعطيل الدراسة غدا ببعض مدارس الراهبات بالقاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية

قررت بعض مدارس الراهبات في محافظة القاهرة، تعطيل الدراسة غدا السبت، 20 نوفمبر الحالي، بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار حرصها على سلامة الطلاب والمعلمين، مشيرة إلى أنه هناك إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كالتعقيم المستمر والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وحصلت «الوطن»، من مصادر خاصة، على رسائل تعطيل الدراسة التي أرسلتها المدراس لأولياء الأمور وتشمل: «تنبيه هام غدا السبت الموافق 20 نوفمبر، إجازة لجميع المراحل التعليمية حفاظا وحرصا على سلامة بناتنا من التقلبات الجوية المتوقعة غدا طبقا لما ورد من نشرات الأرصاد الجوية.. الرب يحفظكم ويحفظ مدرستنا وبلادنا من كل شر».

خروج الطلاب الساعة الثانية عشر ظهراً بسبب سوء الطقس غداً

فيما قررت مدرسة «نوتردام دي هليوبوليس» بالقاهرة، خروج الطلاب في وقت مبكر غير المعتاد، وجاءت رسالتها لأولياء الأمور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»: «نظرا لسوء الأحوال الجوية سيكون خروج المدرسة غدا فقط السبت 20-11 الساعة الثانية عشر ظهراً 12:00 ظهراً شكراً جزيلاً».

يذكر أن محافظات «شمال سيناء والبحيرة، الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، الدقهلية، ومطروح» قررت تعطيل الدراسة غدا السبت، بعد إعلان الأرصاد الجوية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة والتنويه إلى سقوط أمطار غزيرة.

الطقس في كفر الشيخ

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، على كفر الشيخ خلال يومي السبت والأحد، قد تكون مصحوبة بحبات البرد.

الطقس في الإسكندرية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المنتظر أن تسقط الأمطار على محافظة الإسكندرية.

الطقس في دمياط

كما توقع خبراء الهيئة أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا، على دمياط خلال يومي السبت والأحد.

الطقس في البحيرة

كما توقع خبراء الهيئة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا، على البحيرة يومي السبت والأحد.

الطقس في الدقهلية

وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على محافظة الدقهلية، خلال يومي السبت والأحد.