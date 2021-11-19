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محمود مسلم

طلاب المدارس يزورون الجهات الشرطية فى «السويس والدقهلية والشرقية»

كتب:

الوطن
04:00 م | الجمعة 19 نوفمبر 2021
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

قامت مديريات أمن «الدقهلية - السويس- الشرقية» بتنظيم زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة لهما «إدارة الحماية المدنية – إدارة المرور» حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم. 

ويأتي ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء، لما لها من دور إيجابى على تنمية الوعى الأمنى لكافة فئات وأطياف المجتمع، وبمناسبة قرب الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل الموافق 20 نوفمبر من كل عام.

زيارات شرطية للمدارس ومستشفيات الأطفال 

كما نظمت مديريات الامن عدة زيارات لعدد من «المدارس - مستشفيات الأطفال - دور رعاية الأطفال والأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة»، بالإضافة لتقديم هدايا رمزية لهم احتفالاً باليوم العالمى لحقوق الطفل، مما لاقى استحساناً من الأطفال وأسرهم .

ومن جانبهم، توجه القائمون على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء صغار السن.

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