بـ تورتة وعلم مصر.. «منية سندوب» بالدقهلية تحتفل بعيد ميلاد الرئيس

احتفل عدد من سكان قرية «منية سندوب» التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعيد ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، داخل منزل أحد سكان القرية، من خلال تزيين تورتة بصورة الرئيس وعلم مصر.

احتفال سنوى يقيمه الأهالي في عيد ميلاد الرئيس

وقال أشرف بدران، أحد أهالي القرية، في حديثه لـ «الوطن»: «أحرص كل عام على الاحتفال مع أبناء قريتي بعيد ميلاد الرئيس وأي مناسبة، لنرسل رسالة لأعداء الوطن أن المصريين يقفون وراء رئيسهم من أجل وطنهم».

وأضاف «بدران»، أنهم قاموا بإحضار تورتة ووضعوا عليها صورة الرئيس السيسي وبجواره علم مصر، ليحتفلوا بعيد ميلاده في جو بسيط لتكون رسالة للجميع بأن هناك محبين بسطاء للرئيس لا يبتغون من وراء حبه شيئا سوى نهضة مصر وأمنها.

إقامة الاحتفال بعيد الميلاد في منزل أحد أهالي القرية

وأكد الشيخ عبدالعزيز صادق، أحد أهالي القرية، ومستضيف هذا الاحتفال داخل منزله، «هذا العام تزامنت المناسبة مع منع التجمعات بسبب جائحة كورونا فقررنا أن نقيم عيد الميلاد بيننا مع مناشدة كل محب للرئيس والوطن أن يقيم احتفالية رمزية للرئيس بين أسرته ووضع صورته على فيس بوك، ليرى العالم كم الحب الذى يحظى به الرئيس داخل قلوب المواطنين البسطاء».

وأوضح أن القرية كان لها دور كبير في دعم الرئيس من خلال المشاركة في المسيرات المؤيدة للجيش والشرطة مع أهالي القرية المحبين للوطن والمناهضة لجماعة الإخوان، مضيفا أن مشاركتهم في ثورة 30 يونيو كانت واضحة، حيث سبق وتم تنظيم مسيرة ضخمة من القرية سيرا على الأقدام حتى ميدان الثورة أمام مبنى المحافظة لمسافة 5 كيلو مترات، حاملين أطول علم مصر والذى بلغ طوله 100 متر.

يذكر أن قرية منية سندوب هي مسقط رأس الحاجة المرحومة زينب الملاح السيدة الكفيفة التي سبق أن تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر واستقبلها الرئيس السيسي في القصر الجمهوري وكرمها.