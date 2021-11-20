إعلان الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات الطلابية غدا

تبدأ الجامعات الحكومية، بدءاً من غد الأحد، الإعلان عن الكشوف المبدئية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات للطلاب الذين تقدموا للترشح للانتخابات، وذلك وفقاً للجدول الزمني الذي تمّ الإعلان عنه من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث شددت الجامعات على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، أبرزها اشتراط ضرورة أن يكون المرشح لانتخابات الاتحادات الطلابية، وكذلك الطالب الراغب في التصويت على أن يكون حاصلاً على لقاح كورونا.

التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بانتخابات اتحاد طلاب جامعة القاهرة

وأكّد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جاهزية الجامعة والكليات لإجراء الانتخابات الطلابية 2021-2022 وذلك باعتبارها تجربة ديمقراطية فريدة وناجحة تفتح مجال المنافسة الشريفة بين جميع الطلاب دون الانحياز، لافتاً إلى أنَّ الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب المرشحين، مع تأكيد ضرورة حظر الدعاية الحزبية أو الطائفية أو الدينية ومنع أي تجاوزات للقواعد الجامعية، موضحاً أنَّ غداً سيتمّ الإعلان عن الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين، حيث تقدم 1153 طالبًا بأوراق الترشح لانتخابات 2021.

1153 طالبًا تقدموا للترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية

فيما أشار الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إلى الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية 2021-2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنَّ الانتخابات ستستمر حتى يوم 2 ديسمبر المقبل وذلك بتنصيب رؤساء اللجان المختلفة على مستوى الجامعة ومن ثم تنصيب رئيس اتحاد الطلاب ونائبه بمختلف الكليات.

ومن المقرر، أنَّ تعلن الكشوف المبدئية غدًا، وتلقي طلبات الطعون بعد غد 22 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 23 نوفمبر، وإعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر، وستجرى انتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، والإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، وستختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.