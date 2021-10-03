اتحاد «تربية طفولة» بجامعة أسيوط يستقبل الطلاب الجدد

استقبلت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط، طلابها الجدد، بفرق من اتحاد الطلاب بالكلية، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث حرص اتحاد الطلبة على استقبال أقرانهم الجدد بداية من دخول باب الكلية ليتم مراجعة أوارق ترشيح التنسيق والأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية بالتنسيق والتعاون مع شؤون الطلبة بالكلية.

وقالت الطالبه سارة طه، رئيس اتحاد طلاب كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط، إن استقبال الطلبة الجدد نهج يتميز به اتحاد الطلبة بكلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة، لتعريف الطلبة بأقسام الكلية المختلفة وتبسيط الإجراءات التى يوجها الطلاب في مراحل الجامعة لأول مرة.

مساعدة الطلاب الجدد في إنهاء أوراق التقديم

وأضافت رئيس اتحاد الطلبة أن أعضاء الفريق ويتكون من 25 طالبة من الكلية منذ 3 أسابيع، حيث يساعدن الطالبات الجدد فى إنهاء أوراق التقديم للكلية، وتعريفهم بنظام الكلية، والإجابة على أي سؤال سواء عن الكليه أو نظام الدراسة وكيفية المذاكرة.

وأشارت «طه» إلى أن أعضاء الاتحاد يبدأون نشاطهم يوميا من الساعه الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا، لتخفيف الزحام أمام مكتب شؤون الطلبة، لافتة إلى أنهم خصصوا مكانا لاستقبال الطلاب الجدد في بداية العام الدراسي والترحيب بهم.

تطعيم كورونا شرط استخراج كارنيه جامعة أسيوط

ومن جانب آخر، أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن قرار مجلس الجامعة بمنع استخراج الكارنيهات الدراسية لطلاب الجامعة غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك فى إطار الإجراءات الراهنة التي تتخذها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، ومنع انتشار الفيروس المستجد.