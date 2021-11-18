فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.. اليوم

تفتح الجامعات الحكومية اليوم الخميس، مكاتب رعاية الشباب بالكليات المختلفة لبدء تلقي طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية 2021 - 2022، وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ إذ من المقرر أن ينتهي ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية يوم 2 ديسمبر المقبل، باختيار رؤساء اللجان الرئيسية على مستوى كل جامعة.

وشددت الجامعات على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال الانتخابات، أبرزها التشديد علي ضرورة حصول الطلاب الراغبين في الترشح علي لقاح كورونا، وجعل ذلك شرطا للتصويت أيضا.

فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب

وقال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة أتمت استعداداتها لبدء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية 2021 /2022؛ إذ من المقرر أن تبدأ اليوم بفتح باب الترشح للطلاب، وتقديم وسحب الاستمارات، على أن تنتهي يوم 2 ديسمبر المقبل، وذلك بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم، ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وأكد «الخشت» أنه جرى تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الإنتخابية بالجامعة، مع العمل على متابعة الانتخابات كاملة، بداية من فتح التقدم والترشح، وفترة الدعاية الانتخابية، وحتى إعلان النتائج، مشددا على عدم التدخل في إرادة الطلاب باختيار ممثليهم، والإصرار على انتخابات شفافة ونزيهة، مع التشديد على عدم استخدام الدعاية الدينية أو السياسية أو الطائفية داخل الانتخابات.

لقاح كورونا شرط الترشح والتصويت

في السياق ذاته، أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الاستعداد التام لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأن يكون المتقدم للترشح أو الطالب الذي يرغب في التصويت حاصلا على اللقاح.

الجدير بالذكر أن نتخابات اتحادات الطلاب ستبدأ بفتح باب الترشح اليوم، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر الجاري، وتلقي طلبات الطعون في اليوم التالي مباشرة، وفحصها يوم 23 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تعلن الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم التالي مباشرة، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 من الشهر ذاته، والإعادة يوم 29.

ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر المقبل، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد كل جامعة يوم 2 من الشهر ذاته.