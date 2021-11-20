الأرصاد الجوية تنشر فيديوهات لظهور الرعد وتساقط الأمطار بالمحافظات

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عددا من الفيديوهات للمحافظات المصرية المختلفة الواقعة على السواحل الشمالية والتي شهدت تساقط أمطار غزيرة خلال فترات الليل، تخللتها سحب رعدية.

وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نشرت الهيئة فيديو أولي لأمطار شهدتها منطقة العجمى بالإسكندرية.

وقبل ما يقرب الـ10 ساعات، نشرت الصفحة فيديو أخر لأمطار غزيرة على منطقة العامرية بنفس المحافظة.

كما ونشرت الصفحة فيديو أخر للأمطار في مدينة العلمين.

ونشرت الصفحة فيديو لتساقط الأمطار على مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

ومؤخرا نشرت الهيئة فيديو جديد للبرق أثناء إنارته لسماء محافظة الأسكندرية.