مصرع تلميذ صدمه قطار في سوهاج

لقي تلميذ مصرعه أسفل عجلات قطار، في أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ باصطدام قطار بأحد الأشخاص بمنطقة كوبري المخمس، مما نتج عنه وفاته، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث القسم.

مصرع تلميذ صدمه قطار

وتبين من المعاينة والفحص مصرع «محمد. ح. م» يبلغ من العمر 15 عامًا، تلميذ، يقيم نجع الجبالي التابع لقرية الخلفية دائرة مركز جرجا، ووجدت الجثة مسجلة على شريط السكة الحديد، وتبين أن قطار اصطدم به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.