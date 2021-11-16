إيران «تتحرش» بسفينة أمريكية في مضيق عمان

تحرشت طائرة إيرانية، بسفينة حربية أمريكية، في 11 نوفمبر الجاري في مضيق عمان، وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، أن مروحية تابعة لـ البحرية الإيرانية اقتربت من سفينة حربية أمريكية في خليج عمان، واصفة الحادث بـ الخطير.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إن المروحية الإيرانية اقتربت من حاملة الطائرات «يو إس إس إسكس»، في 11 نوفمبر الجاري في مضيق عمان، وحلَّقت حولها 3 مرات وكانت على بعد 25 ياردة وارتفاع 10 ياردات من سطح الماء.

وكان «الحرس الثوري الإيراني»، نشر في يوم السبت الماضي، مقطع فيديو قال إنه يوثق اقتراب مروحية إيرانية من سفينة حربية أمريكية في مياه خليج عمان في 11 نوفمبر الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

#BREAKING @PentagonPresSec says Iranian helicopter approached USS Essex in Sea of Oman & operated in an "unsafe and unprofessional manner," flying approximately 25 yards off port side of Essex at one point as low as about 10 feet off surface of ocean & circled ship 3 times - VOA pic.twitter.com/qer7bvtCb0 — Iran International English (@IranIntl_En) November 15, 2021

«البنتاجون»: الحادث خطير لأنه يمكن أن يؤدي إلى حسابات خاطئة

وأضاف كيربي أن الحادث أمر خطير لأنه يمكن أن يؤدي إلى حسابات خاطئة، مشيرا إلى انتهاء الحادث بسلام لكن هذا لا يعني أنه كان آمنا ومهنيا.

وفي سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق نووي جيد، وأوضح وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، أن هذا يتطلب عودة أطراف التفاوض إلى التزاماتها بصورة كاملة.

وأشار عبد اللهيان، في حديث مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى المحادثات المقبلة في فيينا والتي ستنطلق في 29 نوفمبر الجاري، وأكد الوزير الإيراني، أن جميع الأطراف توصلت إلى فهم مشترك بأن واشنطن تتحمل اللوم والمسؤولية عن الوضع الحالي.

وأضاف المسؤول الإيراني، أن حكومة طهران الجديدة براغماتية تركز على النتائج، وأوضح عبد اللهيان، أن بلاده تبادلت وجهات نظرها مع أطراف المفاوضات ومستعدة للتوصل إلى اتفاق جيد.

وتابع وزير الخارجية الإيراني، أن هذا يتطلب عودة أطراف التفاوض إلى التزاماتها بصورة كاملة.