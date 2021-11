إيران «تتحرش» بسفينة أمريكية في مضيق عمان

تحرشت طائرة إيرانية، بسفينة حربية أمريكية، في 11 نوفمبر الجاري في مضيق عمان، وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، أن مروحية تابعة لـ البحرية الإيرانية اقتربت من سفينة حربية أمريكية في خليج عمان، واصفة الحادث بـ الخطير.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إن المروحية الإيرانية اقتربت من حاملة الطائرات «يو إس إس إسكس»، في 11 نوفمبر الجاري في مضيق عمان، وحلَّقت حولها 3 مرات وكانت على بعد 25 ياردة وارتفاع 10 ياردات من سطح الماء.

وكان «الحرس الثوري الإيراني»، نشر في يوم السبت الماضي، مقطع فيديو قال إنه يوثق اقتراب مروحية إيرانية من سفينة حربية أمريكية في مياه خليج عمان في 11 نوفمبر الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

#BREAKING @PentagonPresSec says Iranian helicopter approached USS Essex in Sea of Oman & operated in an "unsafe and unprofessional manner," flying approximately 25 yards off port side of Essex at one point as low as about 10 feet off surface of ocean & circled ship 3 times - VOA pic.twitter.com/qer7bvtCb0