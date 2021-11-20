الأرصاد الجوية: ذروة حالة عدم الاستقرار في الطقس اليوم

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار ستستمر لمدة يومين، وهما يومي الجمعة والسبت وستستمر حتى صباح الأحد، ولكن في يوم الأحد فستخف حالة عدم الاستقرار، بينما ستكون ذروة تلك الحالة اليوم السبت على محافظات شمال البلاد.

شاهين: زيادة فرص سقوط الأمطار على القاهرة وشمال الصعيد

وأضاف «شاهين»، في تصريحات خاصة لـ«تلفزيون الوطن»، أنه وبالنسبة للمحافظات التي ستشهد ذروة في حالة عدم الاستقرار في الطقس فهي محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، وسيشهدوا تساقط لأمطار من متوسطة إلى غزيرة ورعدية، ومع تقدم ساعات النهار فستمتد فرص سقوط الأمطار إلى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد وسيناء.

شاهين: درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض مع ساعات الليل

وأوضح «شاهين» أنه وبالنسبة لمحافظة القاهرة الكبرى فستشهد أمطارا خفيفة، ومع تقدم ساعات النهار فستكون الأمطار متوسطة في بعض المناطق، لافتا إلى أن درجات الحرارة خلال تلك الفترة ستنخفض وهو أكبر دليل على الاقتراب من الدخول في فصل الشتاء والذي سيبدأ يوم 21 ديسمبر، «درجات الحرارة هتبدأ في الانخفاض خاصة في ساعات الليل، ولكن الموجة دي هي موجة من موجات فصل الخريف السريعة».

وأكد مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار غدا، ستكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وتمتد خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري، وتأثيرها سيصل إلى القاهرة بفرص خفيفة في تساقط الأمطار، وتنتهي بعد عصر الغد فرص سقوط الأمطار، ويوم الاثنين انتهت حالة عدم الاستقرار وتعود الأجواء إلى طبيعتها بالشبورة المائية.

وتابع: «نوعية الملابس خلال تلك الفترة لازم تكون بعيدة عن الملابس الصيفية لأن درجات الحرارة خلال ساعات الليل بتوصل لـ15 درجة، وبقدر الإمكان نلبس ملابس خريفية تميل للشتوية».