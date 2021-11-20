الأرصاد تفسر حالة عدم استقرار الطقس: منخفض بطبقات الجو العليا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّه وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد فستشهد البلاد اليوم وغدًا حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب وجود منخفض على مسطح البحر المتوسط، تزامن معه وجود منخفض في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلومترات من سطح الأرض.

أمطار متفاوتة الشده وانخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «هذا الصباح»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّه المنخفض أدى لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، متابعة «الحالة دي هيصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح، وبالفعل من مساء أمس بدأت تساقط الأمطار المتوسطة على مدينة الإسكندرية».

وأوضحت أنَّه مع تقدم ساعات الليل باتت الأمطار ما بين متوسطة لغزيرة، وصاحب لها سقوط لحبات البرد وكانت الأمطار مصاحبة للبرق والرعد، لافتة إلى أنَّ محافظة مرسى مطروح والبحيرة وكفر الشيخ انضمت إلى محافظة الإسكندرية في تساقط الأمطار ما بين متوسطة لغزيرة.

أمطار خفيفة ومتوسطة على القاهرة وشمال الصعيد

وأكّدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنَّ الأمطار امتدت إلى وسط الدلتا كالغربية والشرقية وتراوحت بين خفيفة إلى متوسطة، متوقعة استمرار سقوط الأمطار اليوم من متوسطة إلى غزيرة ورعدية ومصاحبه بحبات البرد على السواحل الشمالية من البلاد، مشيرة إلى أنَّها ستكون متوسطة على مناطق وسط وجنوب الدلتا كالمنوفية والدقهلية والشرقية، وستكون خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى وعدد من مناطق شمال الصعيد.