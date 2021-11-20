تراجع سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بقى بكام؟

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بشكل كبير متأثرا بتعاملات أمس الجمعة، حيث بلغت نسبة التراجع في قيمته 7 جنيهات، وذلك في محلات الصاغة وأسواق الذهب، بعد موجة من عدم الاستقرار شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث تراوحت أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض على مدار الأيام الماضية.

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم متأثرة بالانخفاض، حيث سجل عيار 24 البندقي اليوم السبت 20 نوفمبر سعر 925 جنيها، فيما يباع عيار 21 الشعبي بسعر 815 جنيها، وبلغ عيار 18 الذي يطلق عليه «الأفرنجي» سعر 693 جنيها، بينما يباع سعر الجنيه الذهب بـ6 آلاف و472 جنيها.

أسباب تراجع أسعار الذهب

وأرجع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، أسباب التراجع إلى قوة الدولار الأمريكي، حيث ارتفع الدولار أمام 6 عملات رئيسية، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك علاقة عكسية بين الدولار والذهب فكلما ارتفع الذهب انخفض الدولار والعكس صحيح.

وأوضح «ميلاد» أن العرض الكبير من الذهب أدى إلى تراجع الأسعار فكلما زاد العرض تراجعت الأسعار، فالذهب كأي سلعة يتأثر بآلية العرض والطلب، معتبرا أن التراجع يفتح شهية المواطنين على الشراء.

ونصح رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة بالشراء الآن، متوقعا أن ترتفع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة بسبب عدة عوامل.

وكان واصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، أكد في تصريحات لـ«الوطن» أنه رغم التذبذبات والارتفاعات والانخفاضات التي تشهدها أسعار الذهب في مختلف الأعيرة، إلا أن المعدن النفيس لا يفقد قيمته، فهو دائما الخيار الآمن للادخار، وهو من السلع المتداولة طوال العام، مشيرًا إلى الذهب هو السلعة الوحيدة التي لا تخيب آمال المواطنين في أي وقت، حتى في الاضطرابات العالمية والمالية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة قد تشهد ارتفاعا في سعر المعدن النفيس بشكل ملحوظ.