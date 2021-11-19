أسعار الذهب تواصل انخفاضها اليوم في مصر خلال فترة التعاملات المسائية

واصلت أسعار الذهب اليوم الجمعة، 19 نوفمبر 2021، الانخفاض في السوق المحلية للصاغة والمشغولات الذهبية، وذلك خلال فترة التعاملات المسائية، ليبلغ إجمالي ما فقده الذهب عيار 24 حوالي 7 جنيهات للجرام الواحد، بعد تراجع 3 جنيهات صباحاً.

وتستمر حالة التذبذب بسوق الذهب، بين ارتفاع وانخفاض الأسعار والتي بلغت عامين حتى الآن، ليسجل سوق المعدن الأصفر حالة خالفت ما عرف عليه من وتيرة متباطئة لتغير سعر الجرامات، وسط مخاوف بهبوط سعري في أي لحظة.

وتعد الأشهر الثلاثة المقبلة هي الأفضل للشراء لراغبي الاستثمار في الذهب، للحصول على أفضل متوسط سعري يدر أعلى عائد متوقع عند البيع.

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشاراً في مصر، بمحافظات الصعيد والدلتا، 3 جنيهات خلال فترة التعاملات المسائية اليوم، ليتراوح سعره بين 807 و809 جنيهات، بدون مصنعية.

4 جنيهات إضافية يفقدها جرام الذهب البندقي

يتوالى تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، ليفقد 7 جنيهات من بينها 4 جنيهات للتعاملات المسائية فقط، ويتراوح سعره بين 922 إلى 925 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

يباع جرام الذهب عيار 18، بأسعار تتراوح بين 692 و693 جنيها، بدون مصنعية، للتعاملات المسائية اليوم.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى أسعار تراوحت بين 6,456 إلى 6,472 جنيه.

ويصل وزن الجنيه الذهب إلى ما يعادل 8 جرامات عيار 21.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 28,683 و28,754 جنيه، مساء اليوم، الجمعة.

ويصل وزن أوقية الذهب 28.35 جرام، للأوقية العادية.

فيما يصل وزن أوقية الذهب التروي إلى 31.103 جرام.

وتتفاوت أسعار جرامات الذهب، من محل صاغة إلى آخر ومن علامة تجارية إلى أخرى، وكذلك يختلف السعر حسب المصنعية التي تضاف قيمتها لكل جرام.

ويتوفر بالسوق المحلية للذهب العديد من العيارات المختلفة أفضلها البندقي عيار 24 وأوسعها انتشاراً جرام الذهب عيار 21.

وأعزى أغلب خبراء المعدن الأصفر، تذبذب أسعاره مؤخراً إلى اضطربات تشهدها الأسواق والبورصات العالمية وكذلك عدم التوازن بين جانبي العرض والطلب.