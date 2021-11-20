«التموين»: لا شكاوى بشأن نقص السلع بمنافذ الصرف في جميع المحافظات

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع الأساسية التي توفرها الوزارة على بطاقات التموين، وتضخها هيئة السلع التموينية شهريا لمنافذ صرف السلع لتوفير الحصص والمقررات الشهرية للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني، والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة تموينية.

85%.. نسبة صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر

وذكرت المصادر في تصريح لـ«الوطن»، أن الوزارة قاربت على الانتهاء من صرف تموين شهر نوفمبر للمواطنين المستحقين، موضحة أن ما قاموا بصرف السلع التموينية المستحقة لهم حتى الآن بلغ 85% من إجمالي المواطنين المستحقين، وذلك من منافذ صرف بدالي التموين أو منافذ مشروع جمعيتي أو فروع المجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات.

المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية

وأكدت المصادر على وجود وفرة في جميع السلع لدى وزارة التموين، مشيرة إلى أن المخزن الاحتياطي من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر، وهي نسبة تفوق دول العالم إذ إن المخزون الاستراتيجي من السلع لدى بعض الدول لم يتعد حتى الآن عن 3 أشهر فقط، في حين أن مصر يوجد بها سلع يزيد المخزون بها عن 6 أشهر.

الاستمرار في صرف تموين شهر نوفمبر

وتستمر منافذ صرف السلع التموين في صرف تموين شهر نوفمبر للمواطنين حتى نهاية الشهر، إذ تفتح المنافذ أبوابها يوميًا منذ الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساء، لاستقبال المواطنين حاملي البطاقات التموينية الذكية لصرف مستحقاتهم.

حصة الأرز والسكر والزيت لبطاقة التموين

وتصرف بطاقة التموين التي يبلغ عددها 4 أفراد أكثر 2 كيلو أرز شهريًا، فيما تقل حصة الأرز للبطاقة التي يقل عددها عن 4 أفراد وتصرف كيلو أرز واحد شهريًا، كما يستحق كل فرد مقيد على البطاقة 2 كيلو سكر طوال الشهر بحد أقصى وزجاجة زيت بحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة.