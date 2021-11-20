شمال الدلتا للكهرباء تحذر المواطنين:«لا تقتربوا من الأعمدة والأكشاك»

حذرت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والتي تشمل محافظات «كفر الشيخ والدقهلية، ودمياط»، المواطنين من الاقتراب من أعمدة الكهرباء والأكشاك الكهربائية والأسلاك المعدنية، خلال موجة الطقس السيء والأمطار التي تضرب عددا من المحافظات لمدة 48 ساعة وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وناشدت الشركة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، المواطنين قائلة:«تناشد شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، المواطنين بتوخي الحذر وعدم الاقتراب أو لمس أعمدة الإنارة والأكشاك الكهربائية والأسلاك المعدنية، أو أي معدات معدنية تابعة للشركة خلال موجة الطقس السيء وهطول الأمطار والعواصف».

كما ناشدت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أعطال الكهرباء خلال هذه الفترة سواء عن طريق مديريات الكهرباء أو الاتصال على رقم 121 وهو الخط الساخن لأعطال الكهرباء.

وتعرضت بعض محافظات الجمهورية اليوم، لموجة من الأمطار الغزيرة، ورفع المحافظون حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيء، وانعقدت غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية بشكل دائم لحل أي مشكلات قد تحدث خلال موجة الطقس السيء، كما أعلنت محافظة كفر الشيخ، استعدادها لموسم الشتاء بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والتواجد في الشارع ونشر الفرق والمعدات لرفع آثار مياه الأمطار.

تنسيق بين كهرباء كفر الشيخ وكافة الأجهزة

وكان محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، قد أكد على التنسيق الكامل بين مديريات الكهرباء والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء المدن والقرى، لحل أي مشاكل في الانقطاعات وتصريف المياه من خلال محطات الرفع والطوارئ واستيعاب كميات المياه التي تسقط.