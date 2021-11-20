هل يمنح لقاح كورونا مناعة أقوى لكبار السن مقارنة بالشباب؟.. خبير يفسر

منذ انتشار جائحة كورونا التي تسببت في إصابة جميع الفئات العمرية المختلفة بلا تفرقة، خاصة كبار السن، وتسببت في مضاعفات مختلفة للأجهزة الوظيفية للجسم، بعض الدراسات التي أجريت أشارت إلى أنَّ الأشخاص الذين تجاوز عمرهم الــ50 عامًا لديهم القدرة على تكوين أجسام مناعية قوية مقارنة بالأجسام المناعية التي يكونها الشباب.

المناعة الطبيعية التي يكتسبها الأشخاص بعد الشفاء من كورونا قوية

وفي دراسة كندية، أجريت ونشرت في مجلة «Scientific Reports»، أشارت أنَّه قد تكون المناعة الطبيعية التي يكتسبها الأشخاص بعد الشفاء من كورونا قوية بشكل خاص لدى الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم فوق 50 عامًا، أما إذا كان عمر المتعافي أقل من 50 عاما، فإن المناعة الطبيعية التي يكتسبها قد تكون أقل.

أوضحت الدراسة أنَّ الأجسام المضادة للأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 50 عامًا وجدت لديهم عدد أكبر من الأجسام المضادة أو تقوية المناعة بعد التعافي لفيروس كورونا، التي كانت أكثر فاعلية من الأجسام التي يمكن أن تنتج للأجسام المضادة لدى الأشخاص أقل من 50 عامًا.

خبير: الدراسة غير دقيقة.. الأجسام المناعية تتأثر بعدة عوامل

من جهته، قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، ‘نَّ هذه الدراسة غير دقيقة فالأجسام المناعية تتأثر بالعديد من العوامل المرتبطة بالحالة الصحية وعدم وجود أي أمراض مزمنة يعاني منها الأشخاص المتعافين من الإصابة بكورونا.

اللقاحات يمنح مناعة قوية وأكثر فاعلية ضد الفيروس

وأضاف «عقبة» في تصريحات خاصة لــ«الوطن» أنَّ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تعطي مناعة قوية ومستقرة وتساعد على حماية الجسم من العديد من متغيرات الفيروس، بما في ذلك متحوّر الدلتا الخطير، إلا أنَّ المناعة الطبيعية تبقى أضعف من المناعة المكتسبة من لقاحات كورونا.

وتابع «عقبة»، أنَّ آلية عمل اللقاحات تقوم على تحفيز الجسم لإنتاج أجسام مضادة أكثر عددًا وفاعلية أعلى تجاه مختلف أنواع متحوّرات كورونا، ولهذا السبب تبقى اللقاحات أفضل طريقة للوقاية للبشرية في مقاومة الجائحة.