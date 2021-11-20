الأرصاد تحذر المواطنين من موجة الطقس السيئ: متلبسوش صيفي

شهد عدد من المحافظات أمطارًا غزيرة ورعدية، اليوم السبت، بعد أن أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه بدءًا من اليوم سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، كما تستمر موجة الطقس السيئ حتى غد الأحد.

كما شهد عدد من المحافظات أمطارًا غزيرة وصلت إلى حد السيول، ما أدى إلى اتخاذهم عدد من القرارات المختلفة ومن أهمها تعطيل الدراسة في 6 محافظات، وهي: «إسكندرية، مطروح، دمياط، كفر الشيخ، الدقهلية، سيناء».

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن موجة عدم الاستقرار بدأت من مساء أمس الجمعة، وتكون ذروتها اليوم السبت ولكن بدءًا من غد الأحد، تخف حدتها على محافظات شمال البلاد.

انتهاء موجة الطقس المتقلب.. الاثنين

وأضاف «شاهين» أن درجات الحرارة بدأت تنخفض خلال الفترة الحالية، خصوصا مع اقتراب بدء فصل الشتاء فعليا 21 ديسمبر المقبل، كما أن موجة عدم الاستقرار الحالية هي موجة خريفية سريعة لن تستمر لفترة طويلة، كما أن فرص الأمطار غدا ستكون متوسطة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد بشكل خفيف إلى القاهرة، وبدءا من يوم الإثنين تنتهي حدة حالة موجة الطقس المتقلب وتعود الأجواء إلى طبيعتها م سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وعن ارتداء الملابس الشتوية، أوضح مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد، أنه يجب الابتعاد عن ارتداء الملابس الصيفية، إذ تنحفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ووجه نصيحته للمواطنين بضرورة ارتداء ملابس خريفية تميل إلى الشتوية.

رفع درجة الاستعداد القصوى في 7 محافظات

وكان عدد من المحافظات في السواحل الشمالية والدلتا، قد شهد سقوط أمطار غزيرة بدأت مساء أمس الجمعة ووصلت ذروتها صباح اليوم السبت، كما وجه وزير التنمية المحلية، 7 محافظات برفع درجة الاستعداد القصوى خلال الساعات القليلة المقبلة؛ لتفادي الأضرار الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة.