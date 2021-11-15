محافظ الغربية يصدر قرارا بحظر إقامة أسواق الماشية لمدة 30 يوما

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قراراً، اليوم الإثنين، بحظر إقامة أسواق الماشية بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك لمدة شهر بداية من اليوم 15 نوفمبر الجاري وذلك حتى 15 ديسمبر المقبل، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، ومنع انتشار فيروس كورونا.

إجراءات احترازية لمواجهة كورونا

وأوضح محافظ الغربية، في بيان صحفي، أن حظر إقامة أسواق الماشية، يأتى في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال منع تجمعات المواطنين .

وكان محافظ الغربية، وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق بالميادين والشوارع الرئيسية، والمرور على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتشميع وغلق مراكز الدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملات تطهير وتعقيم

كما شدد المحافظ، على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات فى نشر الوعى بضرورة إتباع تلك التعليمات، وأيضا أهمية ارتداء الكمامات و الحد من التجمعات.

وطبقت اليوم، المؤسسات الحكومية داخل محافظة الغربية، قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة، إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام.

وشدد محافظ الغربية على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء في موعده دون أي تهاون، مناشداً جميع المواطنين بسرعة التسجيل وأخذ اللقاح من المنافذ المختلفة حرصاً على صحتهم وسلامتهم في ظل انتشار الفيروس.