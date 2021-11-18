وزير التعليم يلغي مأموريات المعلمين بديوان الوزارة لسد العجز بالمدارس

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الإدارات المركزية والإدارات العامة التابعة لديوان عام الوزارة بعدم مخاطبة المديريات التعليمية بأي تعليمات تخص المعلمين أو الموجهين أو تنظيم أي تدريبات، ورش عمل، اجتماعات، إعارات، منح دراسية أو تدريبة لهم إلا بعد العرض على الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين.

إلغاء المأموريات لسد عجز المدرسين في المدارس

ووافق الوزير على إلغاء جميع المأموريات المفتوحة لجميع المعلمين بديوان عام الوزارة، وعودتهم إلى مقر عملهم الأصلي (المدرسة) كأحد إجراءات سد العجز في أعضاء هيئة التدريس، ويتم العمل بنظام مأمورية تجدد كل شهرين وذلك في الحالات القصوى، التي يحتاج العمل فيها لتخصصه وبعد العرض على نائب الوزير لشؤون المعلمين.

كما وافق الوزير على تشكيل لجنة برئاسة الدكتور رضا حجازي لإقرار المأمورية وبحث مدى احتياج العمل لتخصص المعلم القائم بالمأمورية، وكذا بحث أحوال المعلمين المنتدبين لديوان عام الوزارة والعرض على حجازي للموافقة في حالة التقدم بأي طلبات ندب جديدة.

وطالبت الوزارة المديريات التعليمية بالالتزام بموافقة الوزير فيما يخص عدم تنفيذ أي تعليمات مرتبطة بالمعلمين أو الموجهين أو تنظيم أي تدريبات، ورش عمل اجتماعات، إعارات، منح دراسية أو تدريبات لهم، إلا بعد العرض على نائب الوزير وعدم قبول أي مأموريات مفتوحة لديوان عام الوزارة وتكون مأموريـة تجـدد كل شهرين وذلك في الحالات القصوى، وبعد موافقة اللجنة المشار لها، على أن تختص الموافقة على طلبات المندب الحديدة بموافقة الوزير.