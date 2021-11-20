باحث يتوقع تكرار موجات كورونا: معدل الإصابات والوفيات الآن تحت السيطرة

توقَّع الدكتور أحمد سلمان، الباحث بجامعة «إكسفورد» بالمملكة المتحدة ببريطانيا وأحد المشاركين في إنتاج لقاح أسترازينكا، تكرر موجات الفيروس خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنَّ حالات الإصابة الحرجة والوفيات ما زالت تحت السيطرة، ولكن يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية.

خيار الغلق الكلي بسبب كورونا «غير متاح»

وشدد سلمان على أنَّ فكرة الدخول العالم في إغلاق تام للمدن والمحافظات والدول كما حدث في الموجة الأولى مستبعد نهائياً وهو آخر الخيارات المطروحة لأنه سيكون خيارا صعبا، نظراً لتهالك البنية الاقتصادية والصورة النفسية التي يعاني منها العديد من المواطنين بمختلف الدول.

على المواطنين الإسراع للحصول على لقاح كورونا

وأوضح الباحث، لـ«الوطن»، أنَّ درجة الحرارة في الشتاء تسهم في زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا، مؤكّداً أنَّ نسب التطعيمات الكبيرة ستعمل بصورة إيجابية في الحد من انتشار الفيروس، كما أنَّ العدوى الطبيعية ساهمت في بناء أجسام مضادة للعديد من المواطنين، ولكن يجب على المواطنين الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

وناشد الباحث المواطنين بضرورة الإسراع والتسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بالمرض وتقليل حدة أعراض الفيروس حال الإصابة، بجانب الالتزام بارتداء الكمامة والإجراءات الاحترازية طوال فترة التواجد خارج المنزل، مع تجنب كل الأدوية دون استشارة الطبيب المختص.

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ نسب الإشغالات بالمستشفيات في الأماكن المخصصة لعزل كورونا ما زالت في النسب غير الخطرة، لافتا إلى أنَّ هناك استعدادات لأعلى مستوى لمواجهة أي أزمات تتعلق بالمرض.