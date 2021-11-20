«مصر الخير» تستعد لمواجهة الطقس السييء في بعض المحافظات

أعلنت مؤسسة مصر الخير، حالة الطوارئ داخل المؤسسة، استعدادا لاستقبال موجة الطقس السييء والأمطار، التي بدأت في الهطول ببعض محافظات الجمهورية.

وقال أحمد صلاح رئيس قطاع التنفيذ بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة شكلت غرفة عمليات مركزية وغرف عمليات فرعية بالمحافظات لمتابعة تطورات الأوضاع أولا بأول للتدخل في المناطق المنكوبة فورًا، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين، فضلاً عن أن مديري مكاتب مؤسسة مصر الخير في كل المحافظات ممثلين في غرف العمليات التي تشكلها المحافظات، وتنعقد برئاسة محافظ الإقليم أو السكرتير العام باعتبارها أكبر مؤسسات المجتمع المدني في مصر.

مؤسسة مصر الخير

وأشار إلى أن مؤسسة مصر الخير، جهزت مواد إغاثية في المخازن لمواجهة تداعيات الطقس السييء بكميات كبيرة وصلت لنحو 15 ألف كرتونة مواد غذائية تضم كافة السلع الأساسية، و 15 ألف لحاف وبطانية لمواجهة البرد، ونحو 10 آلاف حصيرة، 5 أفران متنقلة لإنتاج الخبز في القاهرة والإسكندرية والغربية وقنا وأسوان، بحيث تغطي كل واحدة منهم قطاع من قطاعات الجمهورية، و160خيمة إيواء تكفي الواحدة منهما نحو 6 أشخاص، يجرى تحريكها للمناطق المنكوبة فورًا.

وأوضح صلاح أن المؤسسة وفرت أيضًا معدات إضاءة تتمثل في شمع وكبريت بكميات كبيرة تحسبًا لانقطاع التيار الكهربائي، فضلاً عن وضع خطة عاجلة لتوفير كراتين مياه معدنية في حالة انقطاع المياه أو عدم توفرها في بعض المناطق.

وأكد رئيس قطاع التنفيذ أن المؤسسة وضعت خطة مرنة لتحريك ودعم أي منطقة متضررة، وخاصة المناطق المعرضة بصورة أكبر للسيول وخاصة في البحر الاحمر ومحافظات الوجه البحري ومطروح، لتقديم الدعم العاجل لها من المحافظات المجاورة في حالة عدم كفاية المواد الموجودة بالمخازن بتلك المحافظات.

المساعدات العاجلة

وأشار إلى أن المساعدات العاجلة لا تتضمن تقديم شنط المواد الغذائية والأغطية وكراتين مياه وأغطية للأسر المتضررة، وتوفير خيم الاإيواء في حالة تضرر المنازل ووجود حاجة إليها، ولكن يجرى حصر المنازل المتضررة من مياه الأمطار بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لتنفيذ أعمال الترميم والإصلاح اللازمة لها.

وقال المهندس أحمد علي الرئيس التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن لجنة الإغاثة والطوارئ بمؤسسة مصر الخير في انعقاد مستمر، وجرى تشكيل فريق عمل لتقديم المساعدات العاجلة في أي مكان على مستوي الجمهورية.

وأشار إلى أن مؤسسة تعمل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والمحافظات للتعامل مع اي آثار جانبية للأمطار أو السيول، موضحة أنها تعمل مع الجمعيات الشريكة للوصول للمتضررين في أسرع وقت وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة.

وأضاف أن المؤسسة قامت بتعزيز مخزونها من مواد الإغاثة داخل مخازنها المختلفة، لمواجهة تداعيات الطقس السييء، تحسبًا لأي أحداث تحتاج تقديم المزيد من المساعدات ومواد الإغاثة.