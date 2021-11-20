أرقام مهمة عن الأطفال في يوم حقوقهم العالمي.. كورونا يهدد براءتهم

ألقى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الضوء على أهم المؤشرات الخاصة بالأطفال في مصر والعالم، تزامنا مع احتفالات العالم باليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إعلان حقوق الطفل 1959، نظرا لأهمية مرحلة الطفولة في حياة الإنسان.

أعداد الأطفال العاملين في العالم

ومن أهم المؤشرات الاحصائية للأطفال على مستوى العالم بحسب بيان عن جهاز الإحصاء، ارتفاع عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليون طفل، بزيادة قدرها 8.4 مليون طفل في السنوات الأربع الماضية، 28% من عمالة الأطفال في الفئة العمرية (5 - 11 سنة)، و35% من عمالة الأطفال في الفئة العمرية (12-14 سنة) هم خارج المدرسة.

كورونا يهدد الطفولة

وعلى مستوى العالم، أوضح الجهاز أنّ هناك 9 ملايين طفل معرضون لخطر الاضطرار إلى العمل بحلول نهاية عام 2022 بسبب جائحة كورونا.

وتابع الجهاز، أنّ 112 مليون طفل بنسبة 70% من عمالة الأطفال يعملون في المجال الزراعي، «الصيد، العمل في الغابات، رعي الماشية، وتربية الأحياء المائية»، 20% بالقطاع الخدمي (31.4 مليون طفل)، 10% بالقطاع الصناعي بما في ذلك التعدين (16.5 مليون طفل).

المؤشرات الإحصائية للأطفال في مصر

وبحسب إحصاءات الجهاز، فإنّ عدد الأطفال أقل من 18 سنة وفقا لتقديرات السكان عام 2021، بلغ 40.9 مليون طفل (21.1 مليون ذكور بنسبة 51.6%، 19.8 مليون إناث بنسبة 48.4%) وذلك في منتصف 2021، وبلغت نسبة الأطفال في الفئة العمرية (0 - 4 سنوات) 13.6%، والأطفال في الفئة العمرية (15-17 سنة) 5.8% من إجمالي السكان.

التسرب من التعليم

ووفقا للنوع بين عامي (2018/2019- 2019/2020)، بلغت نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية 0.2% من إجمالي المقيدين (0.3% للذكور، 0.2% للإناث)، وبلغت 1.7% في المرحلة الإعدادية من إجمالي المقيدين بهذه المرحلة (1.4% ذكور، 2.1% للإناث).

وبلغت كثافة الفصول في مراحل التعليم ما قبل الابتدائي (2020/2021) 32 تلميذا/ فصل في التعليم العام، مقابل27 تلميذا/ فصل بالتعليم الأزهري، بينما بلغت كثافة الفصل 52 تلميذا/ فصل بمرحلة التعليم الابتدائي العام، مقابل 24 تلميذا/ فصل بالتعليم الأزهري، وفي التعليم الإعدادي، بلغت كثافة الفصل 48 تلميذا/ فصل بالتعليم العام، مقابل 19 تلميذا/ فصل بالمعاهد الأزهرية.

وفيات الأطفال بسبب كورونا في 2020/2021

بلغ إجمالي حالات وفيات الأطفال في الموجة الأولى لكورونا (أقل من 15 سنة)، 17 حالة وفاة بنسبة 0.2% من إجمالي الوفيات، وفي الموجة الثانية بلغ إجمالي حالات وفيات الأطفال (أقل من 15 سنة) 24 حالة وفاة بنسبة 0.4% من إجمالي الوفيات، وفي الموجة الثالثة بلغ إجمالي حالات وفيات الأطفال (أقل من 15 سنة) 14 حالة وفاة بنسبة 0.6% من إجمالي الوفيات.

وفيات الأطفال 2020

بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع (الأقل من سنة) من 15.7 طفل لكل 1000 مولود حي عام 2020 وهو نفس معدل عام 2019، بينما انخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر بشكل طفيف، حيث بلغ 19.8 طفل لكل 1000 مولود حي عام 2020 مقابل 20.4 طفل عام 2019.

وبلغت نسبة وفيات الأطفال الرضع بسبب أمراض الجهاز الدوري 26.3%، بينما بلغت نسبة الوفيات بسبب الالتهاب الرئوي وباقي أمراض الجهاز التنفسي 15.7% في 2020.

الرعاية الاجتماعية للأطفال

- بلغ عدد دور الحضانة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي 15313، وتضم 908969 طفلا في 2020.

- بلغ عدد حضانات الإيواء للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 55 دارا، وتضم 883 طفلا في 2020.

- بلغ عدد دور الحضانة التابعة للقطاع العام والأعمال العام 20 دارا عام 2020، وتضم 867 طفلا وسعتها 2064 طفلا.

جهود الدولة لحماية ورعاية حقوق الطفل

تهتم الدولة بمرحلة الطفولة، ويتبلور ذلك في وضع المادة رقم (80) الخاصة بالطفل في الدستور المصري، وتنص على:

- يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.

- تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

- لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر.

- تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم، والشهود.

- لا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه.

- توفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.

- تعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ حياله.

ونفذت الدولة العديد من المشروعات والمبادرات في هذا الصدد، ومنها: «مشروع القضاء على عمالة الأطفال في مصر بحلول 2025»، الذي تنفذه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع شركة ADMC الهولندية وهيئة RVO التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية والسياسة المناخية في هولندا.

في مجال التعليم

إعداد الاستراتيجية القومية للتعليم (2014-2030): أن يكون التعليم متاحا بجودة عالية للجميع دون تمييز.

مبادرة تعليم الفتيات في مصر: (التعليم المجتمعي، والفرصة الثانية).

التوسع في التعليم الفني وخاصة للإناث.

وبلغ إجمالي المخصصات المالية لتعليم الأطفال في الموازنة العامة للدولة 93.5 مليار جنيه للعام المالي 2019/ 2020، ونسبة 71% من موازنة التعليم الموجهة للأطفال، منها 4,2 مليار جنيه مصري لمرحلة رياض الأطفال، و62,8 مليار جنيه للمراحل الابتدائية، والإعدادية.

مبادرات في مجالات الصحة العامة والنفسية للطفل وإعانته اقتصاديا

حملة فحص الأطفال والكشف عن أمراض سوء التغذية والتقزم، ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض الوراثية تحت شعار «100 مليون صحة»، ومبادرة «نور حياة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار «نور حياة»، وتستهدف الكشف المبكر على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية من صندوق تحيا مصر.