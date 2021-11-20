إصابة شخصين إثر سقوط سلك كهربائي عليهما في المنيا

أصيب شخصان إثر سقوط سلك كهربائي فوق سيارة أثناء مرورها أسفل عمود إنارة، بإحدى قرى محافظة المنيا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

السلك سقط على السيارة

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة شخصين بماس كهربائي إثر سقوط سلك على سيارة صغيرة في طريق دخولها لقرية تابعة لمركز المنيا، وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج.

مصرع وإصابة 4 في حادث بالطريق الصحراوي

يشار أن الطريق الصحراوي الشرقي، قد شهد حادث تصادم أمام قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 1854 م ا ع ملاكي، وأخرى مجهولة فرت هاربة.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع «عز سيد»، 36 عاما، عامل، وإصابة 3 آخرين وهم: أحمد عزب، 40عاما، محمود محمد، 60 عاما، أبوحسن فهيم،32 عاما، وجميعهم يقيمون بمحافظة الأقصر في جنوب الصعيد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وانتقل رجال المرور للمعاينة ورفع آثاره وتباشر النيابة العامة التحقيق والتصرف.

علي جانب آخر، أعلنت مديرية الطرق والنقل بالمنيا، تنفيذ خطة إقامة مطبات صناعية بطريق مصر- أسوان الزراعي السريع أمام المدن والقرى لتقليل السرعات، والحد من الحوادث.

وقال المهندس محمود رجب، مدير مديرية الطرق بالمنيا، إنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية، لإقامة المطبات حرصا على سلامة المواطنين وتخفيف سرعات السيارة، إذ تم إنشاء مطبات على طريق مصر أسوان بمدينة ملوي، ومراكز الشمال، منعا للحوادث وتم التنفيذ بمعرفة مشرفي مشروعات.