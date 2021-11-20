مصرع عامل وإصابة 3 في تصادم سيارتين بـ«صحراوي المنيا»

لقي عامل مصرعه، وأصيب 3 آخرون، اليوم السبت، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم «1854 م ا ع» ملاكي، وسيارة مجهولة فرت هاربة، بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية بني حسن بمركز أبوقرقاص.

3 مصابين من الأقصر

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال المباحث الجنائية وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع "عز سيد"، 36 عاما، عامل، وإصابة 3 آخرين وهم أحمد عزب، 40 عاما، محمود محمد، 60 عاما، أبوحسن فهيم 32 عاما، وجميعهم يقيمون بمحافظة الأقصر في جنوب الصعي.

ونُقل المصابون إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالحادث، وانتقل رجال المرور للمعاينة ورفع آثاره وتباشر النيابة العامة التحقيق والتصرف.

وعل جانب آخر، أعلنت مديرية الطرق والنقل بالمنيا، تنفيذ خطة إقامة مطبات صناعية بطريق «مصر- أسوان» الزراعي السريع أمام المدن والقرى لتقليل السرعات، والحد من الحوادث.

تركيب مطبات شوكية بالمدن منعا للزحام والاختناقات

وقال المهندس محمود رجب، مدير مديرية الطرق بالمنيا، إنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية، لإقامة المطبات حرصا علي سلامة المواطنين وتخفيف سرعات السيارة، حيث تم إنشاء مطبات على طريق مصر أسوان بمدينة ملوي، ومراكز الشمال، منعا للحوادث وتم التنفيذ بمعرفة مشرفي مشروعات المديرية.

كما تم إقامة مطبات شوكية بمداخل ومخارج عدد من الشوارع بمدن المحافظة لإجبار قائدي السيارات الملاكي والأجرة علي السير في إتجاهات إجبارية لمنع حدوث تكدسات واختناقات مرورية خاصة في المناطق شديدة الزحام.