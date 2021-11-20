دورات تدريبية لتطوير العمل ومتابعة المبادرات الرئاسية بصحة المنيا

نفذت إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالمنيا دورات تدريبية وورشة عمل استهدفت الأطقم الطبية لتطوير الأداء في ومتابعة المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي، فى إطار العمل على رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة برعاية الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتور أسامة الجمل وكيل المديرية.

حضر الدورات الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، والدكتورة مها متولي مدير إدارة الأمومة والطفولة، والدكتورة وفاء بدوي مدير إدارة تنظيم الأسرة، والدكتور ماجد شفيق مسؤول برنامج الرعاية الصحية المتكاملة للطفل، ودواود عدلي مدير مركز المعلومات بمديرية الصحة.

مناقشة خطط تطوير العمل ومؤشرات الأداء وتحسين الخدمات

وأوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن التدريب يأتي في إطار تطوير ورفع كفاءة الفريق الطبي بالرعاية الأساسية بالإدارات الصحية، حيث يتم تنفيذ ورش عمل لمناقشة خطط تطوير العمل ومتابعة مؤشرات الأداء وكيفية تحسين ومتابعة الخدمات المقدمة من وحدات الرعاية الأساسية، ومتابعة أعمال المبادرات الرئاسية ونسب تحقيق المستهدف وحل أى معوقات أن وجدت وكيفية تنسيق التعاون والمشاركة بين الأقسام لتقديم أرقى مستوى من الخدمات الطبية وتشديد الرقابة ومتابعة سير العمل بالوحدات الصحية على مدار الأسبوع.

وواصلت مديرية الصحة، تنظيم القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، وذلك بهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية الخياري التابعة لمركز أبوقرقاص.