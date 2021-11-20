الحبس عامين للأب المتهم بتقييد مدرس لابنه وضربه بالحذاء في الدقهلية

قضت محكمة بلقاس الجزئية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بحبس ولي أمر تلميذ عامين مع الشغل وكفالة 3 آلاف جنيه ومبلغ 15 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت، بعد اتهامه باقتحام فصل في مدرسة المستشار محمود برهام للتعليم الأساسي بقرية الملعب مركز بلقاس، وتمكن من تقييد مدرس‏ «متطوع» ‏بالحصة داخل الفصل وأمام تلاميذ الصف السادس الابتدائي، وطلب من نجله أن يخلع حذائه ويضرب المدرس به على رأسه، وهو ما فعله الابن.

إخلاء سبيل الأب بكفالة

وكانت نيابة بلقاس قد أمرت بإخلاء سبيل المتهم بكفالة 3 آلاف جنيه بعد انتهاء التحقيقات وأمرت بإحالته لمحاكمة عاجلة وتم تحديد جلسة اليوم السبت، لمحاكمة ولي الأمر وصدر الحكم في نفس الجلسة بحبسه.

بدأت الواقعة بقيام «السيد ش. ا.»، 24 سنة، مدرس الدراسات الاجتماعية بالمكافأة بمدرسة المستشار محمود برهام للتعليم الأساسي‏، بطلب اعتذار تلميذ عن ألفاظ بذيئة صدرت منه بحق زميل له في الفصل، إلا أن التلميذ أخبر والده «جمال م. ا.» عامل بناء بالقرية، وهدد بمعاقبة المدرس.

تفاصيل تقييد المدرس

ودخل ولي الأمر الفصل وأمام تلاميذ الصف السادس الابتدائي، طالب نجله بخلع حذائه وضرب المدرس على رأسه به، وهو ما فعله الابن، وعلى الفور تحرك مدير المدرسة، واستغاث بشرطة النجدة، وحرر مذكرة بتفاصيل الواقعة وعرضها على الإدارة التعليمية ببلقاس، وفي الجهة الأخرى تحرر محضر بمركز شرطة بلقاس، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ولي الأمر وعرضه على النيابة العامة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المدرس، وعدد من تلاميذ الفصل، واطلعت على مذكرة مدير المدرسة والإدارة التعليمية، وقررت احتجاز ولي الأمر وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وأمرت بإخلاء سبيل ولي الأمر المتهم بكفالة قدرها 3 آلاف جنيه واتخاذ الإجراءات القانونية.