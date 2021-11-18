العثور على معلمة بالمعاش مذبوحة في شقتها بإحدى قرى الدقهلية

عثر أهالي قرية «تلبانة» بدائرة مركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، الليلة، على مُدرسة بالمعاش مقتولة ومقيّدة داخل منزلها.

وانتقلت إلى مكان الواقعة الأجهزة الأمنية، وأبلغت النيابة العامة للانتقال للمعاينة، ونُقلت الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وتم انتداب الطبيب الشرعي لتشريحها.

بلاغ بمقتل مدرسة بالمعاش

وورد بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من شرطة النجدة، بعثور أهالي قرية تلبانة دائرة المركز على مدرسة بالمعاش مقيدة بالحبال ومقتولة داخل منزلها، إثر ذبح في الرقبة.

وانتقلت مباحث مركز المنصورة إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع «آمال ل. ر.»، 62 سنة، مدرسة بوزارة التربية والتعليم بالمعاش، وأنها مقيدة اليدين بالحبال.

وأكد شهود عيان أن السيدة مقيمة بمفردها في البيت، وأنها تركت باب الشقة مفتوحا، وبعدها عثروا عليها جثة هامدة. وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن محكمة جنايات المنصورة شهدت، اليوم، ثاني جلسات محاكمة متهم بقتل زوجته في مدينة المنزلة، بعد أن وجّه لها 5 طعنات أثناء ذهابها لتنفيذ حكم قضائي بتمكينها من حضانة طفليها، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة.