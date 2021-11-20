«التموين» تواجه ارتفاع سعر السكر بضخ المزيد بالمجمعات بـ8 جنيهات ونصف

ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المزيد من كميات السكر المعبأ الحر إلى فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع المحافظات بسعر 8 جنيهات ونصف، حيث توفره الوزارة لجميع المواطنين للشراء من فروع المجمعات دون التقيد ببطاقة التموين، لمواجهة استغلال بعض التجار، حيث وصل سعر السكر 14 جنيها في بعض السلاسل التجارية و12 جنيها في أسواق أخرى.

استمرار ضخ السكر الحر بسعر 8 جنيهات ونصف

وأكدت مصادر في وزارة التموين، أن عمليات ضخ كميات السكر لفروع المجمعات الاستهلاكية مستمرة يوميا من أجل توفير سلعة السكر لجميع المواطنين بسعر 8 جنيهات ونصف لمواجهة استغلال التجار في ارتفاع سعر السكر، ولشراء ما يسد احتياجاتهم، موضحة أن شراء أي سلعة من فروع المجمعات الاستهلاكية متاح لجميع المواطنين ولا يرتبط بحمل المواطن لبطاقة تموين من عدمه.

وذكرت المصادر أن نوع السكر الحر الذي تضخه الوزارة في فروع المجمعات الاستهلاكية هو من أجود وأنضف أنواع السكر المباع في السوق المحلي، موضحة أن سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية يقل عن مثيله في الأسواق ما لا يقل عن 4 جنيها وأحيانا 5 جنيهات أيضا.

ضخ السلع التموينية الأساسية

فيما تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية يوميا 4 آلاف طن من سكر التموين لمنافذ صرف السلع التموينية، و3 آلاف طن من الزيت مناصفة بين الزجاجة 800 ملي والزجاجة 1 لتر، و1000 طن من الأرز، و1000 طن من المكرونة لصرف السلع الأساسية للمواطنين المقيدين على بطاقات التموين التي يبلغ عددها 23 مليون بطاقة تموين، حيث يستحق كل مواطن مقيد على البطاقة شهريا على قيمة 50 جنيها دعم نقدي مشروط من الحكومة يحصل عليهم في صورة سلع متمثلة في 2 كيس سكر وزجاجة زيت ونص كيلو أرز بالإضافة إلى ما يحتاجه من سلع أخرى توفرها الوزارة، وتزداد حصة البطاقة التموينية بزيادة عدد أفراد كل بطاقة.