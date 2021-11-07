نصيب الفرد في التموين 2021.. 50 جنيها شهريا منها زجاجة زيت و2 كيلو سكر

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نصيب الفرد في التموين 2021، حيث يشمل نصيب الفرد الواحد المقيد على بطاقة التموين قيمة 50 جنيها شهريا من الدعم الحكومي، لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة التموينية، و25 جنيها للفرد الخامس.

دعم نقدي مشروط.. نصيب الفرد في التموين 2021

ويعتبر نصيب الفرد في التموين 2021، هو دعم نقدي مشروط، حيث أنه لا يحق للمواطن أن يأخذ قيمة نصيب الدعم المخصص له ماديا، في حين يحق له فقط أن يختار من سلع ما يساوي هذا المبلغ.

نصيب الفرد في التموين 2021.. 50 جنيها من السلع

ومن خلال نصيب الفرد الشهري والمحدد بمبلغ 50 جنيها شهريا، يحصل الفرد الواحد المقيد ببطاقة التموين على:

** 2 كيس سكر

** 1 زجاجة زيت

** نصف كيلو أرز

** سلع اختيارية بباقي مبلغ الدعم من السلع المتوفرة بمنفذ الصرف.

ويختار الفرد في التموين، نصيبه من السلع الأساسية التموينية التي تضخها وزارة التموين لمنافذ صرف السلع التموينية شهريا، وفي حال تبقي جزء من مبالغ الدعم المخصص، فإن المواطن يختار بهذا المبلغ ما يختاره من السلع المدعمة والتي تضخها الوزارة شهريا ويبلغ عددها 28 سلعة.

كما يحصل الفرد المقيد على بطاقة التموين، على نصيب آخر يختص بالخبز المدعم، حيث يحق لكل فرد أن يصرف 5 أرغفة خبز يوميا ببطاقة التموين، بواقع 150 رغيفا على مدار الشهر.

منافذ صرف التموين

ويتوافر لدى وزارة التموين عشرات الآلاف من منافذ صرف التموين شهريا للمواطنين، وتبلغ عدد 38 ألف منفذ بدال تمويني و6300 منفذ مشروع جمعيتي، و1300 فرع مجمع استهلاكي، على مستوى المحافظات لبيع السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

منظومة الدعم التمويني

ويوجد 64 مليون مواطن مقيدا بمنظومة الدعم التمويني على قوة 23 ىمليون بطاقة تموينية يصرفون التموين شهريا من منافذ صرف السلع، فيما تشمل منظومة دعم الخبز 72 مليون مواطن يستحقون صرف الخبز المدعم يوميا من المخابز البلدية.