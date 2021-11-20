الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة والدلتا والوجه البحري «فيديو»

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن آخر صور الأقمار الصناعية أوضحت وجود سحب رعدية ممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، والدلتا وجنوب وغرب القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والدلتا

وتابعت الهيئة: «كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة»، وذلك حسبما أفاد الحساب الرسمي للهيئة العامة على «فيس بوك».

ونشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية فيديو يتضمن هطول الأمطار الغزيرة التي تسقط على محافظة البحيرة وبالتحديد بمركز كفر الدوار.

انخفاض كبير في قيم التغطية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات الجوية ومركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الطقس التي تشهدها البلاد حاليًا، ترجع إلى منخفض جوي متواجد أعلى سطح البحر المتوسط، ما أدى لانخفاض كبير في قيم التغطية، وصاحبه منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كيلومترات من سطح الأرض.

حالة عدم الاستقرار بسبب فروق درجات الحرارة بين السطح وطبقات الجو العليا

وأضافت «شاكر»، خلال استضافتها على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المنخفضين هما السبب الرئيس في حالة عدم الاستقرار بسبب فروق درجات الحرارة التي تتعدى الـ40 درجة ما بين السطح وطبقات الجو العليا، لافتة إلى أن المنخفض الجوي يؤثر على المنطقة الشمالية، وهي الحالة التي بدأت منذ، مساء أمس، بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية.