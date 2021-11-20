«الأرصاد»: منخفضان جويان يتسببان في حالة عدم الاستقرار بالطقس

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات الجوية ومركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الطقس التي تشهدها البلاد حاليًا، ترجع إلى منخفض جوي متواجد أعلى سطح البحر المتوسط، ما أدى لانخفاض كبير في قيم التغطية، وصاحبه منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كيلومترات من سطح الأرض.

المنخفض الجوي يؤثر على المنطقة الشمالية

وأضافت «شاكر»، خلال استضافتها على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المنخفضين هما السبب الرئيس في حالة عدم الاستقرار بسبب فروق درجات الحرارة التي تتعدى الـ40 درجة ما بين السطح وطبقات الجو العليا، لافتة إلى أن المنخفض الجوي يؤثر على المنطقة الشمالية، وهي الحالة التي بدأت منذ، مساء أمس، بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية.

وأوضحت مدير المركز، أن الأمطار، قد امتدت لمحافظات شمال الوجه البحري كـ كفر الشيخ والبحيرة والغربية والدقهلية، مشيرة إلى أنه من المتوقع خلال الساعات المقبلة استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة، على المناطق الشمالية، وأما باقي محافظات الوجه البحري مثل الشرقية والمنوفية والدقهلية ستشهد تساقطًا في الأمطار متوسطة الشدة ورعدية.

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى

وأكدت أنه وبالنسبة لمحافظات القاهرة الكبرى، فستبدأ حالة عدم الاستقرار بعد ظهر اليوم بأمطار خفيفة، ومع نهاية اليوم ودخول فترات المساء فمن الممكن أن تكون الأمطار متوسطة على بعض المناطق، ومتفرقه في القاهرة الكبرى.

وتابعت: «تأثير المنخفض سيؤدي إلى نشاط رياح يصل لـ25 عقدة على سواحل البحر المتوسط وتتأثر به المناطق الشمالية كـ مرسى مطروح والإسكنرية وبلطيم ورشيد؛ ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية ولكن مش اضطراب شديد، وفيه بعض الأماكن اللي ممكن تحس باضطراب ولكن وحتى الآن مفيش أغلاق للموانئ، وارتفاع الأمواج هيتراوح من مترين ونص لـ3 أمطار».