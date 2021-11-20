طوارئ بالمطارات بسبب الطقس السيئ.. ومصادر: الحركة مستمرة

أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، اليوم، استمرار حركة الطيران الكاملة بين القاهرة وكافة المطارات، مشيرة إلى أن جميع حركة الطيران المدني داخل المطارات المصرية تسير بشكل طبيعي ومنتظم، وأن التغيرات المناخية الأخيرة لم تؤثر بشكل سلبي على حركة الإقلاع والهبوط.

وأوضحت المصادر، أن حركة الإقلاع والهبوط بجميع المطارات المصرية تسير بشكل منتظم.

كما كشفت مصادر مطلعة بالشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران»، عن أن الشركة تعلن خلال دقائق من الآن، مناشدة لجميع عملائها، بضرورة التواجد بالمطارات قبل موعد إقلاع الرحلات بوقت كافٍ؛ لضمان الوصول إلى المطارات بسلامة.

إعلان الطوارئ بسبب التقلبات الجوية

وأعلنت قبل قليل، شركتا ميناء القاهرة الجوي، والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، حالة الطوارئ بسبب التقلبات الجوية والطقس السيئ، عقب سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بعدد من المحافظات المصرية.

ودعت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، العاملين لديها، بضرورة توخي الحذر، والالتزام بمعايير السلامة، خاصة بمنطقة المهبط، والالتزام بمعايير السلامة وقواعد الأمن المعمول بها في مثل هذا الوقت من العام، بسبب سقوط الأمطار والتقلبات الجوية المتغيرة.

وشددت شركة ميناء القاهرة الجوي، على العاملين لديها خلال منشور إداري، قبل قليل ضرورة الاستعداد الكامل لجميع الظروف والتغيرات المناخية القادمة، خاصة في منطقة مهبط المطار، مع الالتزام بجمع المعدات من أرض المهبط أولا بأول، وعدم السماح بوجود أي معدات لفترات طويلة للحد من الحوادث بمنطقة أرض المهبط.

القابضة للمطارات تناشد العاملين بتوخي الحذر

الأمر نفسه تكرر من الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، التي ناشدت جميع العاملين بالمطارات الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتوخي الحيطة والحذر بشأن التغيرات المناخية والتقلبات الجوية، خاصة بمنطقة المهبط للحد من الحوادث، خلال الهبوط والإقلاع.

وأعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي بالتعاون مع الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، في وقت سابق، عن تدريب العاملين بمطار القاهرة الدولي، على السيناريوهات المختلفة خلال سقوط الأمطار، وأشرف عليها كل من المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.