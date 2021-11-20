جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب مستلزمات طبية وخيوط جراحات

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، محاولة راكبين مصريين تهريب كميات من الخيوط الجراحية الطبية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون الجمارك والصيدلية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الأردنية القادمة من عمان، استوقف وليد أحمد صبري رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، الراكب الأول أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، الذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

ضبط 144 عبوة وكيس بداخلها خيوط جراحية طبية

وكلف أحمد محمود البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا؛ مما أسفر عن ضبط 144 عبوة وكيس بداخلها خيوط جراحية طبية ومستلزماتها، أسفل قاع سحري أعده الراكب خصيصا في حقيبته.

وأضافت المصادر، أن رئيس قسم اللجنة الجمركية، استوقف راكب آخر، الذي لم يقر أيضا بحوزته أشياء يستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية، وقام مدير الحركة بتكليف محمد جمال فرج مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، يدويا مما أسفر عن ضبط 225 عبوة وكيس بداخلها خيوط جراحية طيبة ومستلزماتها أيضا بنفس طريقة التهريب من خلال قاع سحري معد خصيصا لذلك أسفل حقيبة الراكب.

تطبيق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي

وأمر أسامة محمد دياب مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبين، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور حازم حسين مدير، كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة؛ للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.