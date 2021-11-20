توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للبرودة ليلا وأمطار رعدية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة؛ إذ أنه من المتوقع أن يسود، غدًا الأحد، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، مائلا للبرودة على الأنحاء كافة.

ومن المتوقع أن يكون هناك أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالة وشمال الوجه البحري «مطروح - إسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش»، وتكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة، كما تشهد البلاد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجة البحري وخليج السويس وسيناء، وهي: «الدقهلية - الغربية - الشرقية - منوفية - راس غارب - الزعفرانة - نخل - كاترين» على فترات متقطعة.

طقس الإثنين

وعن طقس الإثنين، فمن المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وشبور مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

طقس الثلاثاء

ومن المتوقع أن يشهد طقس الثلاثاء، شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 21 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 22 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

رجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 23 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.