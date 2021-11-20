10 إجراءات مهمة للمزارعين لتجنب أضرار الطقس السيئ «إنفوجراف»

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في لجنة متابعة التقلبات المناخية بالوزارة، عن أهم التوصيات والاحتياطات الزراعية، الواجب على المزارعين والمربيين اتخاذها، لتجنب الآثار السلبية لموجة التقلبات الجوية الحالية.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع للوزارة، إنفوجرافًا يتضمن 10 إجراءات احترازية يجب على المزارعين والمربيين اتخاذها، منها 8 توصيات لمزارعي المحاصيل، وتوصيتين لمربي الانتاج الحيواني، وتمثلت التوصيات في الآتي:

1. وقف الري تمامًا لكل المحاصيل في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها خلال يومي السبت والأحد.

‏2. في حالة تساقط كميات كبيرة من الأمطار، يجب العمل على تصفية المياه من الأراضي المنزرعة فورًا، منعًا لحدوث تشبع زائد للتربة بالمياه وتوقف النباتات عن الامتصاص.

‏‏3. بالنسبة لمحصول البنجر يتم إضافة من 8 إلى 10 لترات حمض فسفوريك في الري بالغمر مع أقرب رية بعد انتهاء هذه الموجة.

‏4. التحذير من فرص زيادة انتشار ذبابة المقات وديدان ثمار القرعيات وأمراض البياض الزغبي على القرعيات، وأمراض اللفحات على البسلة والفاصوليا واللفحة المتأخرة.

‏5. إجراء رشات وقائية بالمركبات النحاسية لمشاتل البصل في مناطق الدلتا في حال سقوط أمطار في هذه المناطق.

6. التحذير من أمراض التربة في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها.

7. اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد العفن الرمادي على أوراق وثمار الطماطم في حال سقوط أمطار على هذه المناطق.

8. الرش العاجل لبساتين فاكهة الرمان والبرتقال، بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت بعد انتهاء الموجة منعًا لتشقق الثمار.

بينما تمثلت التوصيات الخاصة بالإنتاج الحيواني في الآتي:

١. يجب حماية الأعلاف الجافة لمنع ابتلالها بمياه الأمطار.

٢. العمل على عدم بقاء المياه تحت الحيوانات لفترة طويلة.