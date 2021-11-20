طقس غير مستقر يضرب البلاد مع انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاضا بدرجات الحرارة، وحالة من عدم الاستقرار في الجو على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وانخفاض في درجات الحرارة، وذلك وفق ما استعرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي.

طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضا، أن يكون الطقس لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأن يكون الطقس في فترة الليل مائلا للبرودة على الأنحاء كافة.

الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه بالنسبة للأمطار، ستكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحري وشرق البلاد والدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، ومتوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 15.

الإسكندرية العظمى 20 الصغرى 16.

مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 16.

سيوة العظمى 22 والصغرى 14.

بورسعيد العظمى 20 والصغرى 17.

دمياط العظمى 20 والصغرى 16.

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 15.

السويس العظمى 22 والصغرى 15.

العريش العظمى 22 والصغرى 15.

سانت كاترين العظمى 23 والصغرى 15.

طابا العظمى 16 والصغرى 8.

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 18.

الغردقة العظمى 26 والصغرى 18.

الفيوم العظمى 24 والصغرى 13.

بني سويف العظمى 24 والصغرى 14.