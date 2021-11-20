القومي للأمومة: أطفال مصر يعيشون فترة ذهبية في عهد الرئيس السيسي

قالت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن مصر تشهد الآن عصرا ذهبيا لحقوق الإنسان على الوجه الأشمل لإعلان الاستراتيجية الوطنية للحقوق الإنسان، والتي تبرز حقا من حقوق الأطفال، موضحة أن العام الجاري شهد زخما من التشريعات الخاصة بحقوق الطفل، أهمها قضية تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات التي تغلظت فيها العقوبات بالسجن المشدد، وذلك خلال مداخلة هاتفية في «السفيرة عزيزة»، مع الإعلامية سناء منصور، على «DMC».

تغليظ عقوبة التنمر

وأضافت أنه تم تغليظ عقوبة التنمر هذا العام و تعريفه، وأيضا قانون التحرش وسرية البيانات الخاصة بالتحرش والاغتصاب، مؤكدة أن الاحتفال باليوم العالمي للطفل فرصة لتجديد وتأكيد التزامنا جميعًا بدعم حقوق الأطفال وحمايتهم وتمكينهم للحصول على كافة الفرص دون تمييز، مشددة على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف والعمل الوثيق مع المجلس من كافة الشركاء من أجل المصلحة الفضلى لهم.

وأكدت الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن أطفال مصر يعيشون الآن فترة ذهبية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يولي أهمية خاصة ببناء الإنسان وخاصة الأطفال، فهم حجر الزاوية لبناء صرح الجمهورية الجديدة، كما أن مصر من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ومصر كانت دائمًا في صدارة الدول التي تسعى لتمكين الأطفال من خلال اتخاذ عدة تدابير إيجابية على مستوى السياسات والتشريعات التي تحمي الطفل.

إطلاق الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 -2030

وأكدت أنه تم إطلاق الإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 -2030، والتي تتفق وتتسق تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ولأول مرة توضع مادة في الدستور تؤكد حقوق الطفل الصحية والتعليمية وحقه في الرعاية الأسرية والتنمية الوجدانية والمعرفية.