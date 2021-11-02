رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل الطلاب الجدد بطب الأسنان

التقى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الطلاب الجدد بكلية طب الفم والأسنان، اليوم الثلاثاء، وهنأهم بقبولهم في الجامعة، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد تميزهم وتفوقهم، وأن انتماءهم لأسرة جامعة كفر الشيخ يسهم في تحقيق رؤية الجامعة لإعداد قادة مؤهلين بالمعارف والمهارات، بهوية وطنية ومعايير عالمية، كما رحب رئيس الجامعة بالطلاب القدامى والوافدين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة إيناس الجندي، عميد كلية طب الفم والأسنان، والدكتور محمد حسين، عميد الكلية السابق، والدكتورة عبير عبد الوهاب، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه التحية لأرواح الشهداء

كما تقدم رئيس جامعة كفرالشيخ بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى القوات المسلحة، وإلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة والاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وبدء العام الدراسي الجديد، موجها التحية لأرواح الشهداء، متمنيا لمصر الأمن والأمان والتقدم والازدهار للطلاب التوفيق والنجاح .

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ إن العملية التعليمية في الجامعة تمثل تكاملاً بين التدريس والتدريب في معامل ومختبرات حديثة التجهيز، والذي يليه التدريب في مصانع تعليمية داخل الجامعة، ومواقع العمل لدى المؤسسات التي تتعاون مع الجامعة، لضمان أن خريج جامعة كفر الشيخ مهيأ للعمل فور التحاقه بوظيفته بعد التخرج.

الهدف من لقاء طلاب طب الأسنان: تعريفهم بلوائح الجامعة

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ أن الهدف من اللقاء هو تعريف الطلاب المستجدين بالحياة الجامعية واللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة، وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف على ما يُقدَّم لهم من خدمات، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

ووجه الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عدداً من النصائح المهمة إلى الطلاب، ومنها احترام النظام واللوائح والقيم الجامعية وعدم الالتفات للشائعات، كما أشار إلى أن إدارة الجامعة تدعم حل المشكلات بالحوار وبأسلوب هادئ تعاوني بعيداً عن التعصب والعنف.

كما دعا الطلاب للاشتراك في مختلف الأنشطة الطلابية الرياضية والفنية والثقافية والعلمية والاجتماعية، التي تنظمها أقسام رعاية الشباب بكليات الجامعة، وتهدف إلى الاستفادة من طاقات الطلاب والطالبات، وبناء الشخصية الوسطية، التى تجمع بين العلوم والفنون والرياضة والثقافة.

عميد طب الأسنان: ندعم فريق العمل

ورحبت الدكتورة إيناس الجندي، عميد طب وجراحة الأسنان بكفر الشيخ، بالطلاب الجدد، وعودة الطلاب القدامى بمناسبة العام الجامعي الجديد، معربةً عن تمنياتها للجميع عاماً دراسياً موفقاً، وأضافت أن كلية طب الفم والأسنان شهدت العديد من الإنجازات خلال فترة قصيرة، بدعم إدارة الجامعة، ونشاط فريق العمل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب، ووجهت الشكر إلى إدارة الجامعة و قيادات الكلية السابقة.

وفي نهاية اللقاء، كرم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عدداً من أوائل الطلاب والمتميزين وأعضاء اتحاد طلاب الكلية.