مساعد وزير الآثار: نعمل على إتاحة الإنترنت مجانا بالأماكن السياحية

قال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، اليوم، إن الوزارة تعمل بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الرقمي على مستوى كل أعمال ومؤسسات الوزارة، وتستهدف تطبيق التحول الرقمي على مستوى المتاحف والأماكن الأثرية، بما يضمن المساعدة في الترويج بشكل أكبر للسياحة والآثار المصرية، مصرحًا بأنه في سبيل ذلك تعمل الوزارة على إتاحة خدمة الإنترنت المجاني بعدد من المناطق السياحية والمتاحف.

إنترنت مجاني بالأماكن السياحية

وأضاف «شريف»، في مداخلة هاتفية، ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، أن الوزارة تعمل على إتاحة خدمة الإنترنت المجاني بعدد من الأماكن السياحية والأثرية، موضحًا أن هذا الأمر يساعد بشكل كبير في الترويج للسياحة المصرية، متابعا: «حينما يصور السائح أي صور لمكان سياحي أو أثري في مصر، ويقدم على نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بالتأكيد هذا سيساعد بشكل كبير في ترويج مجاني للسياحة المصرية وآثارنا القادمة».

وأشار إلى أن الوزارة في سبيل تحقيق التحول الرقمي، أطلقت العديد من المنصات الإلكترونية لعدد من المتاحف، بالإضافة إلى منصة رئيسية، موضحًا أن كل هذه المنصات تستهدف الترويج للسياحة والآثار المصرية.

خط ساخن لاستقبال شكاوى السياح

وأشار مساعد وزير السياحة الآثار للتحول الرقمي، إلى أن الوزارة خصصت منذ فترة خط ساخن، لتتلقى عليه أي شكاوى تقابل السياح في مصر، وذلك في سبيل العمل على حلها بأسرع وقت ممكن، موضحًا أنه منذ تخصيص هذا الخط، تلقت الوزارة عدد من شكاوى السياح خلال فترة إقامتهم بمصر، وعملت على حلها سريعا، ما ساهم في جعل تجربة السياح بمصر أكثر استمتاعا وتميزا بالنسبة له.