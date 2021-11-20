«الآثار»: فتح معابد الكرنك واستمرار عروض الصوت والضوء حتى 25 نوفمبر

أعلن طيب غريب، مدير معابد الكرنك شمال محافظة الأقصر، استمرار زيارات معابد الكرنك وإقامة عروض الصوت والضوء ليلا بمختلف اللغات خلال الفترة الحالية، على أن يتم إغلاق العروض في 25 نوفمبر الجاري للاستعداد لحفل افتتاح طريق الكباش.

جاء ذلك بعد قرار وزارة السياحة والآثار إغلاق معبد الأقصر والكائن بوسط مدينة الأقصر أمام الزيارات الداخلية والخارجية، فضلا عن إلغاء عروض الصوت والضوء بالكرنك يوم الخميس المقبل، في إطار الاستعدادات والتجهيزات اللازمة التي تجريها الوزارة بالتعاون مع مختلف الهيئات الاخرى لإقامة فعالية «الأقصر.. طريق الكباش»، بهدف إبراز المقومات السياحية والأثرية الفريدة لمحافظة الأقصر والترويج السياحي لها.

تجهيزات إضاءة طريق الكباش

وتستعد المحافظة السياحية لإقامة الحفل العالمي من خلال بعض التجهيزات، والتي تشمل إضاءة طريق كورنيش النيل بالأقصر، حتى يضفي مظهرا جذابا يزيد المحافظة السياحية جمالا ليلًا.

كما تضمنت أعمال التطوير، والتي تمت خلال عدة مراحل من خلال إحدى شركات المقاولات، تطوير ساحة معابد الكرنك والبوابة الخارجية بتصميمات متنوعة جذابة تضيف لها جمالًا أكثر من ذي من قبل.

موعد افتتاح طريق الكباش

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، موعد افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر، والذي تقرر له يوم 25 من الشهر الجاري، حيث يُقام الحفل العالمي بحضور شخصيات مهمة سياسية وسياحية فضلا عن عدد من السفراء الأجانب في مصر.

ويضم الحفل عروضا متنوعة ومختلفة، منها عروض فرعونية استعراضية بمشاركة شباب وفتيات من مختلف الهيئات داخل المحافظة السياحية.