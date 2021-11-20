تعليم القاهرة والجيزة: لا يوجد قرار بتأجيل الدراسة غدا بسبب الطقس السيئ

عقب سقوط أمطار غزيرة في مختلف المحافظات، صدرت على أساسها قرارات بتعطيل الدراسة في المدارس، لذلك ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، معرفة مصير الدراسة في محافظتي القاهرة والجيزة، واللتان أكدتا أنه لا توجد أي تعليمات بتعطيل الدراسة غداً الأحد الموافق 21 نوفمبر الجاري.

تعليم الجيزة: لا تعطيل للدراسة حتى الآن في المدارس

وأكد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أن قرار تعطيل الدراسة في المدارس الخاصة والحكومية من شأن المحافظ المختص، موضحاً أن المديرية حريصة على متابعة سير العملية التعليمية في جميع المدارس بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية.

وأضاف «الجيار» في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنه لم تصدر أي قرارات حتى الآن من المحافظ بشأن تعطيل الدراسة في المدارس، مؤكداً أن المديرية شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة العملية التعليمية في المدارس والوقوف على تنفيذ أي قرارات بشأن الدراسة تصدر من قبل المحافظة.

تعليم القاهرة: حريصون على تنفيذ أي تعليمات من المحافظ بشأن الدراسة

من جانبه قال ياسر أنس، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أنه لا توجد أي تعليمات خاصة بتعطيل الدراسة في المدارس غداً الأحد، مؤكداً أن القرار يخص المحافظ نفسه، مشيراً إلى أنه غرفة العمليات المركزية في المديرية حريصة على التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة.

وأضاف «أنس» في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنه هناك تعليمات مشددة لجميع المدارس بضرورة تكثيف الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية خاصة المسموح بهم بذلك والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم.

التعليم: قرار تعطيل الدراسة يعود المحافظين

وفي سياق متصل، أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تعطيل الدراسة في المدارس من شأن المحافظين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، موضحاً أن الوزارة حريصة على متابعة سير العملية التعليمية في جميع المحافظات والوقوف على أي مشكلات لحلها.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تعطيل الدراسة يتم في حالة سقوط سيول شديدة أو حدوث إصابات فيروس كورونا بين الطلاب وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.