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محمود مسلم

«المركزية لإنتاج التقاوي» ترفع حالة التأهب لحماية محطاتها من الأمطار

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الوطن
09:09 م | السبت 20 نوفمبر 2021
«المركزية لإنتاج التقاوي» ترفع حالة التأهب لحماية محطاتها من الأمطار

أكد الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أنه تم المرور اليوم على كافة محطات التقاوي بمستوى الجمهورية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايتها من موجة الأمطار.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برفع درجة الاستعداد القصوى بكل قطاعات الوزارة، للتعامل مع موجة الطقس المتقلبة التي تشهدها البلاد حاليًا، وتوعية المزارعين وحماية المنشآت التابعة للوزارة.

حماية التقاوي من الأمطار

وأشار رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إلى أن العاملين بالإدارة يعملون على مدار الساعة للتعامل مع الآثار الجوية السيئة، وأيضًا تجهيز التقاوي لموسم الزراعة الشتوية.

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