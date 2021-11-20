«الأرصاد» تعلن وجود خلايا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح

أعلن خبراء الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن وجود الخلايا الرعدية الممطرة والتي تؤثر بشكل قوي على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية (السلوم - مطروح - الإسكندرية)، مناطق من شمال ووسط سيناء (العريش - نخل)، وأخيرا مناطق من الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا، كما يصاحبها نشاط للرياح.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

ووفقا البيان الصادر عن الهيئة مساء اليوم، فإنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، مائلا للبرودة على الأنحاء كافة.

كما نوه خبراء الهيئة عن سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (مطروح - اسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش)، وقد تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومنطقة خليج السويس وسيناء (الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - رأس غارب - الزعفرانة - نخل - كاترين) على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 20 15

الإسكندرية 20 16

وادي النطرون 20 15

طنطا 20 15

شبين الكوم 20 15

دمنهور 20 16

بلطيم 20 15

مطروح 20 15

السلوم 20 14

سيوة 21 14

بورسعيد 20 17

دمياط 20 16

الزقازيق 20 16

المنصورة 20 15

الإسماعيلية 21 15

السويس 21 15

العريش 21 16

رفح 21 16

رأس سدر 21 16

نخل 19 10

نويبع 21 17

طابا 20 17

كاترين 14 07

الطور 23 17

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 18

مرسى علم 26 17

الفيوم 22 13

بني سويف 22 14

المنيا 22 14

أسيوط 22 13

سوهاج 22 15

قنا 23 15

الأقصر 24 15

أسوان 25 16

إدفو 25 16

أبو سمبل 25 17

الوادي الجديد 24 14

شلاتين 28 18

أبو رماد 28 17

حلايب 26 19

رأس حدربة 26 19