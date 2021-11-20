مياه الفيوم: مستعدون لمواجهة الطقس السيئ.. وجهزنا سيارات لكسح المياه

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، عن استعداد الشركة ومعداتها بكامل طاقتها، لمواجهة موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة، قبل قليل.

وأوضح أنّه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى، وإعداد عدد كبير من السيارات المتخصصة والمجهزة للتعامل مع كافة التغيرات المناخية سواء أمطار أو سيول قد تضرب المحافظة خلال الساعات المُقبلة بعدما ضربت عاصفة ترابية شديدة الإقليم قبل دقائق، وتسببت في انعدام الرؤية وإغلاق تام لطريق مصر الفيوم منعاً لوقوع الحوادث.

46 سيارة مستعدة لمواجهة الطقس السئ

وأوضح المهندس محمد عبد الجليل، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّه جرى رفع درجة الاستعدادات للقصوى بالشركة، وجرى إعداد 46 سيارة لمواجهة الطقس السيئ، مُبيناً أنّ تلك السيارات مقسمة إلى 20 سيارة فنطاس كسح حمولة 8 طن، و5 سيارات نافوري ضغط عالي، و7 سيارات نافوري مدمج، و4 سيارات نافولي نقالي، و5 سيارة فاكيوم، وسيارتين كباش، وسيارة مجهزة للتعامل مع السيول، و2 بدالة كسح.

مياه الفيوم جاهزة للتصدي للطقس السيئ

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، على أنّ الشركة وعمالها ومعداتها على أتم استعداد لمواجهة الطقس السيئ والأمطار والسيول التي من المتوقع أن تضرب المحافظة خلال ساعات قليلة.

عاصفة ترابية شديدة تضرب الفيوم

وضربت عاصفة ترابية، ورياح شديدة، محافظة الفيوم قبل قليل، حيث بدأت على طريق مصر الفيوم، ثم اجتاحت المحافظة، وجرى إغلاق طريق مصر الفيوم بالكامل، ووضعت قوات المرور حواجز أمنية لمنع سير السيارات على الطريق منعاً لوقوع حوادث على الطريق بسبب انعدام الرؤية جراء العاصفة الترابية، التي امتدت لمركز طامية، ومدينة الفيوم، وبحيرة قارون، ووادي الريان.

أمطار غزيرة تضرب القرى النائية

وضربت أمطار غزيرة القرى الريفية النائية بمركز إطسا، ومركز الفيوم، بعدما كانت الشمس ساطعة، مما جعل الأهالي يهربون ويختبأون داخل منازلهم من البرودة والأمطار المتساقطة.