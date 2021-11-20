القبض على تاجري مخدرات بالإسكندرية بمضبوطات تقدر بأكثر من مليون جنيه

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها؛ تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط 100 طربة حشيش بأكثر من مليون جنيه

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات، 6 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات.

مخدرات بأكثر من مليون جنيه

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (1,150,000) مليون ومائة وخمسين ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.