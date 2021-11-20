سقوط تاجر عملة في الإسكندرية بحجم تعاملات 11 مليون جنيه

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم السبت، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة، مستغلاً القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول.

11 مليون جنيه قيمة تجارة العملة

وأشار بيان الداخلية، إلى قيام المتهم بالاتفاق مع بعض مواطني تلك الدولة، على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة لأشخاص آخرين في إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلي داخل تلك الدولة، حيث يقوم المذكور بالاتفاق مع بعض عملائه من ذات الدولة المقيمين داخل البلاد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة، ومقيمين بها في إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع (POS) الخاصة بالشركة المملوكة له، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك داخل البلاد، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة البنكي وتسليمها لعملائه مواطني تلك الدولة مقابل حصوله على نسبة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين، بلغت نحو 11 مليون جنيه.