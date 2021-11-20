ضبط كمية مخدرات متنوعة بقيمة 3.5 مليون جنيه بحوزة عاطلين بالإسماعيلية

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط تشكيل عصابي مكون من عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، تخصصا فى إعادة خلط وتدوير مخدر الهيروين لمضاعفة كمياته، وإعدادهم مكبسا لذات الغرض والإتجار به، وكذا مخدري الحشيش والآيس «الشابو» بكميات كبيرة وترويجهم على نطاق واسع لعملائهم بكافة المحافظات.

استهداف المتهم الأول

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والعام، ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن المركزي، بالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، والإدارة العامة للمساعدات الفنية، تم إعداد مأموريات متزامنة لاستهداف عناصر التشكيل، أسفرت جهودها عن ضبط المتهم الثاني، حال تواجده بمزرعة الأول الكائنة بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين المعدة للكبس، مخلوطة بمادة الباراسيتامول، وزنت بـ14 كيلو جرام، و500 جرام لمخدر الآيس «الشابو»، ةمكبس حديدي بمشتملاته «إسطمبات – رافع هيدروليكي»، ومبلغ مالي.

استهداف المتهم الثاني

كما تم استهداف المتهم الثاني، وتبين عدم تواجده، وبتفتيش مسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، عُثر بداخله على 38 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,800 كيلو جرام.

وبمواجهة المتهم الأول بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 3,500,000 (ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه تقريبا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.