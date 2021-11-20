أحمد سعد يغني الأغنية الدعائية لمسلسل «أيام» لحورية فرغلي.. «فيديو»

أعلن المطرب أحمد سعد، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن غنائه الأغنية الدعائية لمسلسل «أيام» الذي يشهد عوده حورية فرغلي بعد سنوات غياب عن الأعمال الفنية.

أغنية أحمد سعد الجديدة بمسلسل أيام

ونشر «سعد»، الأغنية وعلق عليها قائلا: «هيفوت عليك أغنيتي الجديدة من مسلسل أيام دلوقتي على يوتيوب».

مسلسل أيام

مسلسل «أيام» يشهد عودة الفنانة حورية فرغلي، وهو ينتمي لمسلسلات الـ45 حلقة، من تأليف سماح الحريري، التي تعاونت معها حورية فرغلي في آخر أعمالها التلفزيونية «ساحرة الجنوب».

ويشارك في بطولة المسلسل الجديد، إلى جانب حورية فرغلي، الفنانة شيري عادل، وهو من إخراج محمد أسامة، وإنتاج صادق الصباح.

حورية فرغلي وريا وسكينة

وانتهت حورية فرغلي من تصوير فيلم «براءة ريا وسكينة»، مع الفنانة وفاء عامر حيث أعلنت الأخيرة عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام»، استئناف تصوير فيلم «براءة ريا وسكينة»، الذي توقف فترة بسبب خضوع حورية للعملية الجراحية.

ونشرت وفاء عامر صورة من كواليس العمل وعلقت قائلة: «استئناف تصوير فيلم براءة ريا وسكينة بطولتي أنا وحورية فرغلي ونجوم كتير، إنتاج حلمي إيهاب وحسام شهاب، وإخراج عبدالقادر الأطرش، وتأليف أحمد عاشور، منتج فني محمود عادل».

وتدور أحداث الفيلم حول قصة ريا وسكينة، وتجسد وفاء دور «ريا»، أما حورية فتجسد دور «سكينة»، ويحاولان طوال الفيلم إثبات براءتهما من حوادث القتل التي ارتكباها.