ضبط 3 أشخاص أنشأوا كيانا وهميا للنصب على المواطنين بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، اليوم، من ضبط 3 أشخاص، أنشأوا كيانا وهميا واستغلوه في إقامة الندوات والمؤتمرات بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وجمع تبرعات لتحقيق أرباح مادية عن طريق إيهام المواطنين بأن تلك الندوات تابعة لجهات حكومية.

أختام منسوبة لجهات حكومية بحوزة المتهمين

وضبطت الأجهزة الأمنية، بحوزة المتهمين، عددا من الأختام المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية، خاتم بِاسم أحد المراكز، و43 شهادة تقديم بِاسم الكيان الوهمي «خالية البيانات»، 21 كتابا ودفاتر مختلفة، مجموعة من الملصقات والصور والأسطوانات الخاصة.

اعتراف المتهمين

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.